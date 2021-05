Die Weltgesundheitsorganisation dämpft Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, solange nicht weltweit mehr und schneller geimpft wird.

WHO-Europa-Direktor Kluge sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Pandemie werde erst vorbei sein, wenn man eine Mindestabdeckung von 70 Prozent bei der Impfung erreicht habe. Kluge beklagte, dass die Impfstoffverteilung in Europa immer noch zu langsam sei.



WHO-Generaldirektor Tedros kritisierte reiche Länder dafür, nun auch jüngere und weniger gefährdete Bevölkerungsgruppen zu impfen. Die extrem begrenzte Zahl von Impfstoffdosen müsse stattdessen mit ärmeren Ländern geteilt werden, damit diese ihre Mitarbeiter im Gesundheitsdienst und andere hoch gefährdete Menschen schützen könnten. Tedros rief daher zu Impfstoffspenden an das Covax-Programm der Vereinten Nationen auf, das Impfstoffe an arme Länder verteilt.



Die EU-Staaten könnten bald mit der Impfung von Zwölf- bis 15-Jährigen beginnen. Die EU-Arzneimittelbehörde empfahl heute, die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer auf diese Altersgruppe auszuweiten. Die Zustimmung der Europäischen Kommission gilt als Formsache.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.