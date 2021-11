Die Weltgesundheitsorganisation fordert strikte Corona-Maßnahmen von Ländern mit hohen und stark steigenden Corona-Infektionszahlen.

Eine WHO-Sprecherin sagtein Genf, je früher Maßnahmen umgesetzt würden, desto weniger müssten wahrscheinlich verhängt werden. Zudem sei inzwischen bekannt, dass die derzeit das Infektionsgeschehen beherrschende Delta-Variante des Virus deutlich ansteckender sei als frühere Varianten.



Einige Länder seien in einer sehr schwierigen Lage und müssten nun sehr strikte Maßnahmen verhängen, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Konkrete Länder nennt die WHO nicht. Die Weltgesundheitsorganistion mahnt aber grundsätzlich an, weiter Masken zu tragen, Abstand voneinander zu halten, Räume gut zu lüften, Menschenmengen auf engem Raum zu vermeiden und möglichst von Zuhause aus zu arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.