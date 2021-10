Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant, ärmeren Ländern den Zugang zu Coronatests, -impfstoffen und -medikamenten zu erleichtern.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will die WHO die Staats- und Regierungschefs der Welt dafür um weitere Finanzmittel bitten. In einem entsprechenden Entwurf der WHO-Initiative ACT-A ist von einem Bedarf von knapp 20 Milliarden Euro bis September 2022 die Rede. Ziel sei es, die riesigen Versorgungslücken zwischen wohlhabenden und ärmeren Ländern zu schließen. Ärmeren Ländern soll ermöglicht werden, Tests, Impfstoffe und Medikamente für den Bruchteil der marktüblichen Preise einzukaufen. Eine Einigung soll bis Ende November stehen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.