Jeden Tag werden aus Indien neue Höchststände bei den Corona-Fallzahlen gemeldet. Doch wie belastbar sind die Statistiken? Wie ernst ist die Lage tatsächlich?

Die aktuellen Zahlen aus Indien finden sich zum Beispiel auf der Seite des Gesundheitsministeriums. Zuletzt wurden dort mehr als 200.000 Todesfälle erfasst, davon allein knapp 3.300 in den vergangenen 24 Stunden. In Neu-Delhi fällt derzeit jeder dritte Test positiv aus. Auch die New York Times liefert aktuelle Statistiken, die Sie hier finden.



Die Zahl der Neuinfektionen lag in Indien zuletzt bei um die 360.000 binnen eines Tages. Der deutliche Anstieg der Zahlen ist auch auf die Virusmutation B.1.617 zurückzuführen, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde und als ansteckender gilt. Zu der Variante finden Sie hier weitere Informationen.

Erheblich weniger Tests

Wie lassen sich die Zahlen nun angemessen interpretieren? Sind 360.000 Neuinfektionen angesichts einer Gesambevölkerung von mehr als 1,3 Milliarden Menschen tatsächlich dramatische Zahlen? Auf den ersten Blick entspricht das rein rechnerisch in etwa dem Verhältnis von aktuell rund 22.000 täglich erfassten, neuen Infektionen in Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern.



Doch ARD-Korrespondent Peter Hornung hat erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass die Zahlen aus Indien mit größter Vorsicht zu deuten sind. So werde dort erheblich weniger getestet. Viele ärmere Menschen haben demnach gar keinen Zugang zu Tests und tauchen nicht in Statistiken auf. Die Dunkelziffer dürfte also erheblich höher liegen.



Ein Beispiel: Laut dem britischen Economist liegt die Testrate in Indien in Bezug zur Gesamtbevölkerung bei weniger als einem Zehntel der Rate in Großbritannien. Anders formuliert: Es spricht einiges dafür, dass die Lage in Indien eher noch ernster ist, als die aktuellen Zahlen hergeben.



Hinzu kommt, dass die Statistik bei den Todeszahlen in Indien nicht sehr belastbar ist. Der britische Economist spricht von einem "weak system", einem schwachen System, in dem viele Tote gar nicht erst erfasst werden. ARD-Korrespondentin Silke Diettrich berichtet bei Deutschlandfunk Nova, dass ganz unabhängig von Corona bei 80 Prozent der Todesfälle keine Todesursache dokumentiert wird. Hinzu komme: In der Corona-Pandemie würden vor allem die Covid-Toten aus Krankenhäusern gemeldet - oft aber nicht jene, die zuhause stürben. Auch hier also: unklare Zahlen.

Ähnliche Inzidenzen sind nicht einfach so vergleichbar

ARD-Korrespondent Hornung weist zudem darauf hin, dass es zu kurz greift, etwa die Sieben-Tage-Inzidenz als Vergleichswert heranzuziehen. Sie liegt in Indien laut dem Covid-19-Tracker von Reuters bei 174 und in Deutschland laut Robert-Koch-Institut bei 161, also nur etwas darüber.



ARD-Korrespondentin Diettrich berichtet bei Deutschlandfunk Nova ebenfalls, sie werde immer wieder auf die ähnlichen Inzidenzen angesprochen. Doch das Gesundheitssystem in Indien sei einfach viel schlechter als bei uns und komme viel schneller an seine Grenzen.



Auch ihr Kollege Peter Hornung betont, man müsse die unterschiedliche Infrastruktur beider Länder im Auge behalten, gerade im Gesundheitssystem. Indien habe etwa nur ein Viertel der Intensivbetten pro Einwohner im Vergleich zu uns.



Zuletzt wurde denn auch immer wieder darüber berichtet, dass die Krankenhäuser nicht genug Sauerstoff haben, um die Covid-Patienten angemessen zu behandeln. Wie es um das indische Gesundheitswesen steht, hat erst vor kurzem eine Recherche des Portals "Scroll In" ergeben, aus der auch die Neue Zürcher Zeitung zitiert. Demnach wurden viele geplante Anlagen zur Aufbereitung von medizinischem Sauerstoff bis heute nicht gebaut: "The government wasted time", heißt es dort: Die Regierung verschwendete Zeit.

Wie kam die zweite Welle zustande?

ARD-Korrespondentin Silke Diettrich berichtet, zum einen seien die Menschen in den vergangenen Monaten nachlässiger geworden, weil die Zahlen im Winter nach unten gegangen seien. Zum anderen habe es in letzter Zeit immer wieder Superspreader-Events gegeben, so etwa Cricket-Spiele, Wahlkampf-Veranstaltungen, Pilgerfeste und Hochzeiten.



Die Neue Zürcher Zeitung beleuchtet noch einen anderen Aspekt. So zeigen etwa Zahlen von Anfang April, dass 90 Prozent der Corona-Fälle in Mumbai aus Hochhäusern stammen, mit engen, aber teuren Wohnungen. Zitat: "In der zweiten Welle infizierten sich jene, welche sich mit Abnahme der Fallzahlen in Sicherheit wiegten – nach Goa reisten, die Bars besuchten, die Klubs."



Das Virus selbst kam demnach wohl aus dem ländlichen Indien nach Mumbai. Dort melden viele Menschen Covid-19-Erkrankungen nicht und lassen sich auch nicht testen. Das hat auch einen gesellschaftlichen Grund: Corona ist in vielen Regionen in Indien von Beginn an mit einem Stigma behaftet, auch weil die Regierung anfangs Muslime beschuldigte, das Virus mit Absicht zu verbreiten. Die NZZ zitiert einen indischen Epidemiologen mit den Worten: "Eine Infektion heißt, man ist schuldig, man will etwas Böses."

Auch politische Motive für unklare Zahlen

Der britische Economist sieht zudem politische Motive, die an verlässlichen Zahlen zweifeln lassen. So sei den rivalisierenden Parteien, die in unterschiedlichen Bundesstaaten an der Macht seien, durchaus daran gelegen, ihre eigenen Zahlen nach unten zu drücken. Und Ministerpräsident Modi wolle nicht, dass die Wählerinnen und Wähler von ihm beworbene Großveranstaltungen - wie etwa religiöse Feste - in Verbindung mit Corona-Toten brächten.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.