Deutschland befindet sich derzeit in einem Schwebezustand: Die Corona-Inzidenzzahlen steigen schnell, aber die meisten Bürgerinnen und Bürger merken noch nicht viel davon. Auch in den Krankenhäusern ist die Lage nicht kritisch. Die Impfungen gehen voran, aber langsamer als zuvor. Jeder Zweite ist inzwischen vollständig geimpft. Wo stehen wir also?

Ist das die vierte Welle?

Vor allem in den Medien wird immer wieder darüber diskutiert, ob man sich bereits in einer vierten Welle befindet – oder ob sie sich noch abwenden lässt. Gerade Politiker und Politikerinnen nutzen gerne letzteres – sie warnen vor einer vierten Welle und verknüpfen das mit Handlungsempfehlungen. Zu wirklich harten Einschnitten ringen sie sich dagegen – noch - nicht durch. Wissenschaftler dagegen betonen, dass wir uns schon mitten in der vierten Welle befinden und verweisen auf die ungebremsten Wachstumsraten und auf den R-Wert, der konstant über 1 liegt.



Außerdem ist die Delta-Variante inzwischen die vorherrschende Variante in Deutschland. Sie ist nochmals ansteckender als zuvor dominierende Varianten und hat auch in anderen Ländern wie Indien, Großbritannien, Portugal und den Niederlanden die Zahlen (vorübergehend) hochschnellen lassen.

Debatte über die Bewertung

Doch was bedeutet das für Deutschland? Politiker, Wissenschaftler und die Gesellschaft debattieren teils hitzig darüber, wie eine fast zwangsläufig steigende Inzidenz zu bewerten ist. Vertreter verschiedener Parteien wie FDP-Chef Lindner oder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) plädieren dafür, bei der Entscheidung, ob strengere Maßnahmen nötig sind, nicht nur auf die Inzidenz zu schauen.



Sie argumentieren, dass immer mehr Menschen geimpft sind und damit ein nur geringes Risiko haben, schwer zu erkranken. Alternativ soll vor allem die Situation in den Krankenhäusern in den Blick genommen werden - also etwa, wie viele Menschen auf den Intensivstationen behandelt werden. Weitere Bewertungskriterien seien die Todeszahlen und die Inzidenz in der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe ab 50 oder 60 Jahren. Auch einige bekannte Wissenschaftler wie die Virologen Stöhr und Streeck argumentieren so. Sie verweisen auch auf Erfahrungen aus Ländern wie Großbritannien, wo die Todeszahlen in dem Maß wie die Infektionszahlen gestiegen sind.

RKI weiter für Beobachtung der Inzidenz

Das Robert Koch-Institut will dagegen offenbar an der Inzidenz festhalten. Verschiedene Medien berichten über ein internes Papier, laut dem die Inzidenz Leitindikator bleiben soll. Allein die Impfungen reichen demnach nicht aus, um die vierte Welle flach zu halten. Höhere Inzidenzen führten auch zu mehr Krankenhauseinweisungen. Darum müsse man weiter auf Prävention setzen. In diese Richtung argumentieren auch andere Forschende.

Rätselraten über Großbritannien

Derweil sinkt in Großbritannien die Inzidenz seit Tagen deutlich – obwohl die Regierung am 19. Juli so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat. Großbritannien diente in Deutschland in den vergangenen Wochen oft als Blaupause. Der Tenor: Was auf der Insel geschieht, zeigt, was einige Wochen später in Deutschland geschehen wird. Warum die Zahlen in Großbritannien (wenn auch auf immer noch sehr hohem Niveau) nun so deutlich zurückgehen, ist unklar. Es könnte zum einen an der Angst der Menschen vor einer Quarantäne liegen, die dazu führt, dass sie sich vorsichtiger verhalten. Zum anderen sind natürlich auch viele Menschen bereits in Quarantäne, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten – zeitweise war jedes achte Schulkind betroffen. Damit wurden Infektionsketten unterbrochen oder Infektionen gleich verhindert. Zum anderen könnte eine Kombination aus hoher Impfquote und hoher Infektionszahl tatsächlich bereits dazu führen, dass viele Menschen in Großbritannien derzeit immun gegen das Virus sind. Die Regierung in London betont trotzdem, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist.



Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.