Bis zum 10. Januar gilt in Deutschland ein Lockdown. Inzwischen ist es aber sehr wahrscheinlich, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert werden. Am Dienstag beraten darüber Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder. Ein Überblick.

Was wird am 5. Januar entschieden?

Die Kanzlerin diskutiert mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die Regeln, die in den Bundesländern nach dem 10. Januar gelten sollen. Im Einzelnen geht es um die mögliche Verlängerung von Kontaktbeschränkungen, Quarantänebestimmungen und Testpflicht für Reisende, Ausgangsbeschränkungen, die Schließung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Restaurants, den meisten Geschäften und Dienstleistungsbetrieben. Die Länder werden voraussichtlich auch ihre Forderung ansprechen, dass der Bund ihnen mehr Corona-Impfstoff liefern soll.

Nach welchen Kriterien wird entschieden?

Eine maßgebliche Rolle wird die Zahl der Corona-Neuinfektionen und der Todesfälle spielen, außerdem die Belegung von Intensivbetten in Krankenhäusern. Die Politiker müssen das Infektionsrisiko gegen andere Faktoren wie etwa das Recht auf Bildung für Kinder und wirtschaftliche Folgen der Schließung von Betrieben abwägen. Erklärtes Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu senken. Davon ist Deutschland weit entfernt. An den ersten Januartagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei Werten um 140.

Welche Regeln gelten momentan?

Für private Treffen gilt eine Obergrenze von fünf Menschen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Der Einzelhandel ist - bis auf wenige Ausnahmen wie Lebensmittelmärkte, Apotheken, Tankstellen und Drogerien - geschlossen. Auch Frisöre und Kosmetikstudios sind zu.



Die Schulen sind seit Mitte Dezember geschlossen, die Weihnachtsferien enden in zahlreichen Bundesländern am 10. Januar. Für viele Grundschulen gilt eine Notbetreuung, auch Kitas sind bis auf wenige Notbetreuungsmöglichkeiten geschlossen. Arbeitgeber sind gefordert, wo immer möglich Homeoffice anzubieten. Regional gelten zudem Ausgangsbeschränkungen.

Mit welchen Entscheidungen ist zu rechnen?

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" haben die Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer sich bereits grundsätzlich auf eine Lockdown-Verlängerung geeinigt. Kein Einvernehmen gibt es demnach darüber, ob die Coronabeschränkungen zwei oder drei Wochen länger gelten sollen. Strittig ist wohl auch der Umgang mit den Kitas und Schulen.



Die Infektionslage gebe "keinen Grund zur Entwarnung", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) der "Welt am Sonntag". Hamburgs Bürgermeister Tschentscher (SPD) sieht ebenfalls noch keine Grundlage für "wesentliche Lockerungen". Ähnlich äußerten sich unter anderem Thüringens Regierungschef Ramelow (Linke) und Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD), der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne hat. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) geht von einer Beibehaltung der Corona-Beschränkungen nach dem 10. Januar aus. Ähnlich hatte sich auch schon Kanzleramtschef Braun geäußert. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) will am Dienstag für eine Verlängerung der Einschränkungen um drei Wochen plädieren. Man müsse konsequent bleiben, sagte er.

Was ist der größte Streitpunkt?

Im Vorfeld wurde über die Öffnung von Schulen gestritten. Während sie in den ersten Monaten der Pandemie nicht als Treiber der Infektion galten, belegen neue Studien, dass durchaus auch Ansteckungen an Schulen stattfinden. So zeigte beispielsweise eine Untersuchung aus Hamburg, dass sich im September sehr wahrscheinlich mindestens 25 Schüler und Lehrkräfte einer Schule bei einem einzigen Infizierten ansteckten. Generell ist bei den politisch Verantwortlichen der Wille da, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen. Umstritten ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt.



Für Streit sorgte auch die Belieferung der Länder mit Corona-Impfstoff. Dafür ist der Bund zuständig, der den Impfstoff erwirbt und an die Länder verteilt, die ihn dann zum Einsatz bringen. Die Länder wollen, dass der Bund mehr und schneller liefert.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.