Die Corona-Neuinfektionen steigen wieder – das könnte auch Auswirkungen auf die gerade erst erfolgten Schulöffnungen haben. Die Kultusminister beraten heute und morgen, wie es mit dem Unterricht weitergehen soll. Die Vorsitzende der KSK, Britta Ernst, warnt vor einer erneuten Schließung der Schulen. Doch es gibt auch andere Stimmen.

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), plädiert angesichts der aktuellen Debatte über das Für und Wider von Präsenzunterricht dafür, die Einrichtungen so lange wie möglich offen zu halten. "Wenn wir über Schließungen diskutieren, müssen wir nicht als erstes über die Schulen diskutieren", sagte Ernst im rbb-Inforadio. Kinder und Jugendliche hätten ohnehin ihr Päckchen zu tragen. "Die haben sehr zu leiden", betonte die brandenburgische Bildungsministerin.

Ernst: Defizite bei den Kindern "kaum zu ertragen und schwer zu verantworten"

Die Kultusminister der Länder beraten bis morgen darüber, wie es für die Kinder und Jugendlichen weitergehen soll. Aufgrund des massiven Schulausfalls in den vergangenen Monaten planen Bund und Länder ein umfangreiches Programm, damit Schülerinnen und Schüler bestehende Wissenslücken aufholen können. Das sei auch Thema der Konferenz, sagte Ernst. "Es wird sehr konkret an einem Programm gearbeitet, zum Beispiel mit Ferienangeboten oder Nachhilfe."



Es brauche "eine nationale Kraftanstrengung", um die bestehenden Defizite auszugleichen, betonte die Ministerin. Gerade für kleinere Kinder sei der Schulbesuch wichtig. Einige hätten mühsam erlernte erste Schritte beim Lesen, Schreiben, Rechnen verlernt: "Das ist eigentlich kaum zu ertragen und schwer zu verantworten."

Lauterbach: "Fallzahlen werden explodieren"

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnte dagegen eindringlich davor, die Schulen weiter offen zu halten. Er sieht Deutschland in einer "fulminant beginnenden dritten Welle". Wenn man die Schulen ohne die Möglichkeit von wöchentlichen Schnelltests weiter offen lasse, würden die Fallzahlen explodieren. Das habe man bereits Ende des Jahres in England und Irland beobachten können, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk (Audio). Der nächste Lockdown werde auf jeden Fall kommen. Das sei bei der aktuellen Dynamik unvermeidbar. Doch: "Je später dieser umgesetzt wird, desto länger wird er dauern."

Streit um Rücknahme der Öffnungen

Einige Städte und Kommunen haben angesichts der steigenden Infektionszahlen ihren Öffnungskurs bereits angepasst. Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte Duisburg angekündigt, die Kinderbetreuung wieder drastisch einschränken. Familienminister Stamp (FDP) will dies jedoch nicht zulassen. "Das ist mit dem Land nicht abgestimmt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der FDP-Politiker widersprach damit Angaben der Stadt Duisburg.



Zuvor hatten Duisburg und Dortmund gefordert, Schulen aufgrund der Pandemielage wieder zu schließen. Die Landesregierung untersagte jedoch auch diesen Schritt. Auch mehrere Kreise in Nordrhein-Westfalen hatten die Schulöffnungen zurücknehmen wollen, waren aber von Düsseldorf gestoppt worden. Auf Twitter machte daraufhin der Hashtag #WirsindDortmund die Runde, unter dem sich beispielsweise betroffene Schülerinnen und Schüler melden, welche die Ansteckungsgefahr im Präsenzunterricht für zu hoch halten.

28.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Insgesamt waren nach Angaben der KMK in der vergangenen Woche rund 2.300 Schulen in Deutschland geschlossen. Die Zahlen geben allerdings nur einen groben Überblick, da nicht alle Bundesländer Zahlen meldeten und in Hamburg zudem noch Ferien waren. Es lagen Daten zu rund 23.000 Schulen vor, insgesamt gibt es im Land rund 40.000 Schulen und Berufsschulen.



Den Ländern waren in der vergangenen Woche außerdem knapp 4.000 Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche knapp 3.000), darüber hinaus waren rund 28.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne (Vorwoche 16.300). Insgesamt gibt es rund 11 Millionen Schüler in Deutschland.

Bundesbildungsministerin Karliczek: "Gratwanderung und schwieriger Abwägungsprozess"

Bundesbildungsministerin Karliczek bezeichnete Schulöffnungen als einen schwierigen Abwägungsprozess. Es sei eine Gratwanderung, bei der die Interessen der Kinder mit Blick auf Bildung und der Gesundheitsschutz in Einklang gebracht werden müssten. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sieht dagegen den ersten Lockerungsversuch von Bund und Ländern vor zwei Wochen als gescheitert an. Er sei ein Fehler gewesen und müsse abgebrochen werden, erklärte der CDU-Politiker in Dresden.



Auch in Sachsen zeichnen sich Schulschließungen in weiteren Landkreisen ab. Betroffen sind nach derzeitigem Stand neben der Stadt Chemnitz die Kreise Erzgebirge, Zwickau, Nordsachsen und Meißen. In den Regionen liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen über der kritischen Marke von 100.

Wie geht es weiter mit Impfungen und Schnelltests?

Vor diesem Hintergrund reisst die Debatte über den Einsatz von Corona-Schnelltests an Schulen und Impfungen von Lehrerinnen und Lehrern nicht ab. In Berlin etwa können sich angesichts der Aussetzung von Astrazeneca-Impfungen Kitapersonal und ein Teil der Lehrkräfte jetzt mit den Präparaten von Biontech/Pfizer oder Moderna gegen das Virus immunisieren lassen. Laut Bildungsverwaltung gilt die Regelung auch für das Personal an Förderschulen, das bereits Impfeinladungen bekommen hat. Als nächstes würden dann Grundschullehrkräfte eingeladen, hieß es.



Die Impfungen mit Astrazeneca waren am Montag bundesweit vorsorglich ausgesetzt worden. Erst nach einer neuen Einschätzung durch dier Europäische Arzneimittelbehörde EMA soll entschieden werden, wie mit dem Astrazeneca-Impfstoff weiter verfahren werden soll.

VBE: "Schulbetrieb darf nicht zum Roulettespiel werden"

Die Bildungsgewerkschaft VBE (Verband für Bildung und Erziehung) bemängelt seit Längerem, die Schutzmaßnahmen an den Schulen seien nicht ausreichend. Das Personal müsse schnellstmöglich Impfangebote bekommen und es brauche mindestens zweimal wöchentlich Schnelltests, forderte der Verbandsvorsitzende Beckmann. "Es liegt in der Verantwortung der Politik, alles zu tun, was notwendig ist, um einen Schulbetrieb zu gewährleisten, der nicht zum Roulettespiel wird."

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.