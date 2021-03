Die Corona-Neuinfektionen steigen wieder – das könnte auch Auswirkungen auf die gerade erst erfolgten Schulöffnungen haben. Die Kultusminister der Länder plädieren dafür, die Einrichtungen trotz steigender Inzidenzen so lange wie möglich offen zu halten. Doch es gibt auch andere Stimmen.

Damit die Schulen nicht direkt wieder schließen müssen, sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht Vorrang bei der Impfkampagne bekommen, forderten die Ministerinnen und Minister nach Beratungen in der Kultusministerkonferenz (KMK). Grundschullehrer werden zwar inzwischen vorrangig geimpft, Lehrkräfte weiterführender Schulen müssen aber noch warten.



"Wir ringen um jeden Tag der Präsenzbeschulung", sagte die brandenburgische Bildungsministerin und Präsidentin der KMK, Britta Ernst (SPD). Im "Bayerischen Rundfunk" erklärte sie später, man tue Kindern "etwas an", wenn Schulen monatelang geschlossen blieben. Die Aussage der Kultusminister sei ja nicht, Schulen um jeden Preis offen zu halten. "Aber was nicht geht, ist, dass andere gesellschaftliche Bereiche offen gehalten werden, wie Baumärkte, und die Schulen geschlossen werden."

KMK: "Kinder und Jugendliche dürfen nicht stigmatisiert werden"

Im Vergleich zu allen anderen Lebensbereichen müssten Schulen am längsten geöffnet bleiben, heißt es im KMK-Beschluss. "In diesem Zusammenhang betonen die Kultusministerinnen und Kultusminister nachdrücklich, dass Kinder und Jugendliche nicht als Gefahr für alle an der Schule Beteiligten stigmatisiert werden sollen."



Die Kultusminister fordern zudem eine Prüfung, ob bei Entscheidungen über Schulschließungen künftig weiterhin vor allem der sogenannte Inzidenzwert

ausschlaggebend sein soll. Die Begründung: Wenn Kinder und Jugendlichen nun zunehmend getestet würden, würden automatisch mehr Fälle gefunden - und dadurch stiegen auch die Inzidenzwerte.



Bei den Impfungen von Lehrerinnen und Lehrern sieht KMK-Präsidentin Ernst Fortschritte. Sie gehe davon aus, dass inzwischen eine sehr hohe Gruppe von Grundschullehrkräften geimpft sei. Auch, weil die Quote der geimpften Bevölkerung und des pädagogischen Personals steige, müsse der Inzidenzwert anders betrachtet werden, forderte sie.

Kritik der Bildungsgewerkschaften

Kritisch äußerten sich die Bildungsgewerkschaften: "Wenn die Kultusminister die Schulen weiter öffnen wollen, müssen sie alles dafür tun, dass sie coronafreie Orte werden", forderte Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, der die Gymnasiallehrer vertritt.



Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), monierte einen fehlenden Infektionsschutz an den Schulen. Mit Blick auf die steigenden Neuinfektionen speziell bei Kindern sagte Verbandschef Udo Beckmann, die KMK dürfe sich nicht vor Schulschließungen in Gebieten mit sehr hohen Inzidenzen verschließen: "Wir brauchen die klare Definition einer Notbremse für den Schulbereich."

Lauterbach: "Fallzahlen werden explodieren"

Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnte davor, die Schulen weiter offen zu halten. Er sieht Deutschland in einer "fulminant beginnenden dritten Welle". Wenn man die Schulen ohne die Möglichkeit von wöchentlichen Schnelltests weiter offenlasse, würden die Fallzahlen explodieren. Das habe man bereits Ende des Jahres in England und Irland beobachten können, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk (Audio). Der nächste Lockdown werde auf jeden Fall kommen. Das sei bei der aktuellen Dynamik unvermeidbar. Doch: "Je später dieser umgesetzt wird, desto länger wird er dauern." Lauterbach forderte zudem, der Aufbau der Teststrategie in den Schulen müsse höchste Priorität haben.

Streit um Rücknahme der Öffnungen

Einige Städte und Kommunen haben angesichts der steigenden Infektionszahlen ihren Öffnungskurs bereits angepasst. Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte Duisburg angekündigt, die Kinderbetreuung wieder drastisch einzuschränken - das wollte die Landesregierung jedoch nicht mittragen. Jetzt sollen die Kitas und andere Einrichtungen der Kindertagespflege in Duisburg auch in der kommenden Woche grundsätzlich geöffnet. Eine neue Allgemeinverfügung der Stadt sieht allerdings einen sogenannten "eingeschränkten Pandemiebetrieb" vor.

Damit verbunden sei der dringende Appell an alle Eltern, die Betreuung nur dann zu nutzen, wenn es dafür zwingende berufliche Gründe und familiäre Überlastungssituationen gebe, erklärte die Stadt.



Zuvor hatten Duisburg und Dortmund gefordert, Schulen aufgrund der Pandemielage wieder zu schließen. Auch mehrere Kreise in Nordrhein-Westfalen hatten die Schulöffnungen zurücknehmen wollen, waren aber von Düsseldorf gestoppt worden. Auf Twitter machte daraufhin der Hashtag #WirsindDortmund die Runde, unter dem sich beispielsweise betroffene Schülerinnen und Schüler melden, welche die Ansteckungsgefahr im Präsenzunterricht für zu hoch halten.

28.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Insgesamt waren nach Angaben der KMK in der vergangenen Woche rund 2.300 Schulen in Deutschland geschlossen. Die Zahlen geben allerdings nur einen groben Überblick, da nicht alle Bundesländer Zahlen meldeten und in Hamburg zudem noch Ferien waren. Es lagen Daten zu rund 23.000 Schulen vor, insgesamt gibt es im Land rund 40.000 Schulen und Berufsschulen.



Den Ländern waren in der vergangenen Woche außerdem knapp 4.000 Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche knapp 3.000), darüber hinaus waren rund 28.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne (Vorwoche 16.300). Insgesamt gibt es rund elf Millionen Schüler in Deutschland.

