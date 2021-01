Kinder infizieren sich weniger häufig mit dem Coronavirus und geben es weniger stark weiter.

Aber dennoch halten Experten Schulschließungen für geboten. Die Diskussion über die Ansteckungsgefahr, die von Kindern und Jugendlichen ausgeht, begleitet die Corona-Pandemie von Anbeginn an. Denn daran hängt die wichtige Frage, ob es sinnvoll ist, Kindertagesstätten und Schulen zu schließen, was zu einer enormen Belastung für Kinder und Eltern führt. Die Leiterin der Abteilung für Pädiatrische Pneumologie der Uni-Kinderklinik Bochum, Folke Brinkmann, arbeitet derzeit an einer Studie zum Thema und hat festgestellt, dass der Anteil der infizierten Kinder parallel zu dem der Infizierten in der Gesamtbevölkerung gestiegen ist. Bei den Kindern bis zum Grundschulalter habe man die geringsten Raten.

Bei großem Infektionsdruck werden Schulen zum Risiko

Eine Studie aus Island kommt zu dem Schluss, dass Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sich etwa halb so häufig mit Sars-CoV-2 infizieren und weitergeben wie Erwachsene. Meldedaten aus Deutschland bestätigten dies tendenziell, erläutert der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Darum hält er Schulschließungen in der derzeitigen Situation für geboten und verhältnismäßig. Der Infektionsdruck von außen sei so groß, dass auch Schulen als Verteilungsplattformen fungierten. Sie seien zwar kein Treiber der Pandemie - aber sie könnten dazu beitragen, dass sich das Virus noch weiter ausbreite.



Kinder-Pneumologin Brinkmann und Epidemiologe Ulrichs kommen zu dem Schluss: Die Schulen sollten mindestens den ganzen Januar geschlossen bleiben. Danach könne man mit den Kleinen vorsichtig wieder anfangen. Die Konzepte seien da, um das Risiko stark zu reduzieren: Wechselunterricht für geteilte Klassen und das Tragen von Masken.

