In Deutschland wird weiter darüber diskutiert, wie man das Impftempo wieder beschleunigen kann. Der FDP-Politiker Ullmann lehnt eine Impfpflicht ab, ebenso wie der CDU-Abgeordnete Rüddel. Die Stadt Magdeburg setzt auf niederschwellige Angebote.

Ullmann ist nicht nur FDP-Bundestagsabgeordneter, sondern auch Professor für Infektiologie. Er bezeichnete eine Impfpflichtin der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk als den "sicherlich falschen Weg". Er plädierte dafür, die Menschen vielmehr vom Sinn einer Corona-Impfung zu überzeugen. Dies gilt nach Ansicht des Mediziners allerdings nicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen, das mit besonders gefährdete Personen in Kontakt kommt. Bei hoher Inzidenz dürften Ungeimpfte diese Menschen nicht versorgen und müssten solange in anderen Bereichen arbeiten.



Auch der CDU-Abgeordnete Rüddel sprach sich gegen eine Impfpflicht für aus, wohl aber dafür, vollständig Geimpften mehr Rechte zu geben als jenen, die sich nicht impfen lassen wollten. Diese müssten sich dann eben weiter freitesten und könnten spätestens ab Oktober nicht mehr erwarten, dass die Gesellschaft das bezahle, sagte Rüddel, der auch Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag ist.

Magdeburg setzt auf niederschwellige Angebote

Der Oberbürgermeister von Magdeburg, Trümper, setzt in seiner Stadt vermehrt auf niederschwellige Angebote. So gebe es Impfaktionen vor Supermärkten oder Fußballspielen: "Wenn die Zuschauer sehen, dass ich beim Fußballstadion zwei Stunden warten muss auf einen Test, der alternativ gemacht werden muss, oder ich gehe da einfach durch, wenn ich meinen Impfausweis vorzeige, dann spricht sich das rum." Für eine Impfpflicht sei es ohnehin zu spät, weil sich die Politik da bereits festgelegt habe und ihren Kurs nicht mehr ändern könne, so der SPD-Politiker.



Der Deutschlandradio-Wissenschaftsjournalist Mair hob hervor, dass Strafen und Druck die Ablehnung bei Impfskeptikern noch verstärke. Besser sei es, die individuellen Vorteile wie den Schutz vor einer schweren Erkrankung hervorzuheben. Auch eine Art Herdentrieb könne helfen, wenn sich viele im Umkreis impfen ließen.

Auch Aiwanger sorgt für Diskussionen

Für Diskussionen hatte heute auch ein Deutschlandfunk-Interview (Audio-Link) von Freie Wähler-Chef Aiwanger gesorgt. Er kritisierte Druck auf Ungeimpfte in der Coronakrise und sagte, die Entscheidung über den eigenen Körper sei eine rote Linie bei den Vorschriften des Staates. Damit zog er Kritik aus mehreren Parteien auf sich.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.