Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können sich seit Kurzem gegen das Coronavirus impfen lassen. Ende Mai hatte die EU-Kommission das Vakzin von Biontech/Pfizer für die Personengruppe zugelassen. Doch eine Empfehlung der Stiko gibt es nicht. Ist eine Impfung dann überhaupt sinnvoll?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) lehnt eine generelle Corona-Impf-Empfehlung für Kinder ab 12 Jahren derzeit ab. Als Grund wird die unzureichende Datenlage genannt. Allerdings ist eine Impfung von Kindern auf individuellen Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung sowie eigener Risikoakzeptanz möglich.



Als sinnvoll erachtet die Impfkommission eine Corona-Impfung von Kindern mit Vorerkrankung. Diese Gruppe könne aufgrund eines anzunehmenden erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf der Covid-19-Infektion mit dem Impfstoff von Biontech immunisiert werden. Zu den genannten Vorerkrankungen zählen unter anderem Adipositas, angeborene Herzfehler, Immun- und Krebserkrankungen sowie chronische Lungenleiden.

Ist genug Impfstoff für alle da?

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte schon vor der Entscheidung der Stiko betont, deren Einschätzung sei nur eine Empfehlung: „Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten die konkreten Entscheidungen treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht.“ Das sei eine individuelle Entscheidung. Natürlich gebe es bei jungen Menschen seltener schwere Krankheitsverläufe, aber eben auch Fälle von Long Covid. Eine Frage sei auch, wie viel mehr Alltag möglich werde mit einer Impfung.



Vor diesem Hintergrund versprach er, dass alle impfwilligen Jugendlichen bis Ende August eine Erstimpfung bekommen sollten. Ursprünglich wollte er sie gar bevorzugt impfen und dafür Biontech-Dosen reservieren. Aufgrund der Impfstoff-Knappheit ist dieser Plan aber wieder vom Tisch. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet für die Erst- und Zweitimpfung von Kindern und Jugendlichen gegen Corona mit einem Bedarf von insgesamt mehr als sechs Millionen Impfdosen des Herstellers Biontech.



Wie Spahn will auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach die sechs Millionen Jugendlichen schnell geimpft wissen, idealerweise schon bis zum Ende der Schulferien. Falls nicht, solle man versuchen, maximal vier Wochen in den Beginn der Schulzeit "hineinzuimpfen", um rasch größtmöglichen Schutz zu bekommen, sagte Lauterbach dem "Tagesspiegel".



Bundesbildungsministerin Anja Karliczek forderte gar einen Fahrplan für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in allen Bundesländern. Auf der Vorsitzende der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, wies im Deutschlandfunk noch einmal darauf hin, dass Impfstoff-Lieferungen fehlten. Ferner werde sich nicht um vorerkrankte Schülerinnen und Schüler gekümmert.

Wie sehr sind Kinder und Jugendliche von Covid-19 betroffen?

Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Bis 23. Mai sind nach Daten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie knapp 1.550 Kinder und Jugendliche mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen, davon waren 37 Prozent jünger als ein Jahr. Rund fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen wurden auf einer Intensivstation behandelt, 0,3 Prozent starben an Covid-19.



Dass eine Infektion mit dem Coronavirus auch für Kinder und Jugendliche gravierende Langzeitfolgen haben kann, ist mittlerweile bekannt. Zur Dauer und Häufigkeit ist aber noch vieles unklar. Es habe den Anschein, dass Langzeitfolgen bei Kindern eher aufträten als die akute Erkrankung, sagte Charité-Virologe Christian Drosten kürzlich im Podcast "Coronavirus-Update".



Der Kinderarzt Jakob Armann von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie wies im "Tagesspiegel Background" jedoch darauf hin, dass die Datenlage für „Long Covid“ bei Kindern noch extrem dünn sei. Er untersucht das Phänomen für einen Survey in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und hatte seit den Osterferien 12 Meldungen. Was das Pedatric Inflammatory Multisystem Syndrom PIMS angeht gab es laut Armann bis Mitte Mai 314 gemeldete Fälle in Deutschland, von denen rund die Hälfte auf der Intensivstation behandelt werden müssten. Der überwiegende Teil verlasse die Kinder aber ohne Beschwerden. Vor diesem Hintergrund sagte er mit Blick auf eine Impfung: „Ein Jugendlicher hat ein extrem geringes Risiko für einen schweren Verlauf nach einer Corona-Infektion, Todesfälle sind glücklicherweise extrem selten.“

Impfungen für "sichere Schule"?

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte Impfungen für Kinder und Jugendliche in der "Bild am Sonntag" als einen "Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien" bezeichnet. Der Vorsitzende der Stiko, Mertens, hingegen betonte im DLF, die Öffnung der Schule oder die Teilhabe am Leben für Kinder und Jugendliche seien keine ausreichenden Argumente für eine Empfehlung, da könne man „ja zum Beispiel andere Maßnahmen ergreifen, nämlich die Schulen nicht schließen. Das wäre sehr einfach und der Schutz der Eltern ist ja auch etwas, was man dadurch erreichen kann, dass man die Eltern impft.“ Im NDR-Podcast "Coronavirus Update" erläuterte Mertens, dass seit Beginn der Pandemie nur ungefähr 18 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit dem Coronavirus intensivmedizinisch behandelt worden seien. "Und die zwei registrierten Todesfälle in dieser Altersgruppe betrafen alle Kinder, die schon ohne Covid sehr schwer krank waren." Auch das Risiko an PIMS, dem multisystemischen Entzündungssyndrom, zu erkranken, sei so gering, dass es keine klare Indikation für die Impfung aller gesunden Kinder darstelle.



Was Impfnebenwirkungen betrifft, fehlten Untersuchungen zu Spätfolgen. Als Beispiele nannte Mertens Narkolepsie beim Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix oder Fälle von Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern bei Coronavirus-mRNA-Impfstoffen sowie Sinusvenenthrombosen bei Vektorimpfstoffen gegen Corona. "Dann gibt es sehr schnell die Situation - vom Sicherheitsaspekt her -, dass das mögliche Risiko durch die Impfung höher wird als das Risiko durch die Erkrankung in dieser Altersgruppe", so der Stiko-Vorsitzende.



Virologe Drosten verweist auf Erfahrungen aus Großbritannien mit intensiven Testungen im Schulbetrieb und zunehmend geimpften Erwachsenen undtwitterte: „Die Impfung der Erwachsenen könnte den Ping-Pong-Effekt zwischen Schulen und Haushalten unterbrechen." Zur Situation in Deutschland bis zum Herbst erwartet Drosten, dass sich zumindest die Eltern von Schülerinnen und Schülern impfen lassen.



Eine Impfpflicht an Schulen steht aber nicht im Raum. Darauf hatte jüngst auch die Kultusministerkonferenz hingewiesen. Sie empfiehlt nach den Sommerferien "ungeeingeschränkten Regelbetrieb" - mit Verweis auf dann zwei Mal geimpftes Lehrpersonal und darauf, Kinder und Jugendliche keine treibende Kraft in der aktuellen Pandemie-Situation seien.

Auch andere Hersteller wollen Zulassung erweitern

Bisher ist nur der Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder und Jugendliche zugelassen. Über den Antrag des US-Pharmakonzern Moderna will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA im Juli entscheiden. Grundlage ist eine Studie mit mehr als 3.700 Teilnehmern im Alter von zwölf bis 17 Jahren in den USA.



Das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca und die Universität Oxford rechnen bis zum Sommer mit Ergebnissen. Sie testen ihren Corona-Impfstoff den Angaben zufolge seit Februar an 300 Freiwilligen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Auch der vierte in der EU zugelassene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson werde bereits in Studien auf die Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern geprüft.



Wann Vakzine für jüngere Kinder unter zwölf Jahren auf den Markt kommen, ist für den europäischen Markt bisher noch unklar. Russland testet derzeit eine Verabreichung seines Impfstoffs Sputnik V per Nasenspray, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet. Demnach soll die Verabreichungsform für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geeignet sein. Der Vertriebsstart sei für den 15. September geplant.



Auch China ist schon weiter. Hier ließen die Behörden bereits den Impfstoff des heimischen Herstellers Sinovac und von Sinopharm für Drei- bis 17-Jährige zu.



(Stand: 13.06.)

