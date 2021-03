Kurz vor Beginn der Osterferien ist weiter offen, in welchem Umfang Urlaub im In- und Ausland möglich ist. Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für einige Urlaubsgebiete im Ausland aufgehoben. Die Balearen-Inseln, Teile des spanischen Festlands, Portugals und Dänemarks sowie die Bahamas gelten seit dem 14. März nicht mehr als Risikogebiete, weil die 7-Tage-Inzidenz dort unter 50 gefallen ist. Das heißt, dass sich Reisende nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Auch die Testpflicht fällt weg.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, forderte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, auch Urlaub in Deutschland wieder zu ermöglichen. Es sei "schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich ist, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen bleiben".



Die Hotels in Deutschland sind mindestens noch bis zum 28. März geschlossen. Wie es weitergeht, soll erst am 22. März von Bund und Ländern entschieden werden. Die Bundesregierung rät weiterhin von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" ab. Die aktuellen Reisehinweise des Auswärtigen Amtes finden Sie hier. Das Auswärtige Amt informiert auch über Twitter und mit einem Newsletter über aktuelle Entwicklungen.

TUI will Mallorca anfliegen

Nachdem die Reisewarnung für die Balearen-Inseln aufgehoben wurde, hat der Reisekonzern TUI angekündigt, ab 21. März wieder Flüge nach Mallorca anzubieten und dort die ersten Hotels wieder zu öffnen. Reisen nach Formentera und Ibiza sind zur Zeit nicht möglich.



Deutsche, die nach Mallorca fliegen wollen, müssen sich weiterhin auf einem Online-Portal des spanischen Gesundheitsministeriums anmelden. Der Registrierungscode wird am Flughafen kontrolliert. Stichprobenhaft kontrollieren die Behörden bei der Einreise auch, ob ein negativer PCR-Test vorliegt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Andernfalls droht ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro.



Auf Mallorca gilt grundsätzlich eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, auch bei Strandspaziergängen. Nur auf dem Strandtuch oder beim Sport darf die Maske abgelegt werden. Kneipen und Restaurants sind teilweise wieder geöffnet. Bars und Diskotheken sind weiterhin geschlossen und es gilt eine allgemeine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr.

Weitere Reisewarnungen aufgehoben

Auf dem spanischen Festland wurden die Reisewarnungen für die Extremadura, La Rioja und Kastilien-La Mancha aufgehoben, sowie für die Küstenregionen Valencianische Gemeinschaft und Murcia. Dazu zählen beliebte Urlaubsziele wie Benidorm.



Portugal galt bisher noch als Virusvariantengebiet mit besonders strengen Regeln. Jetzt wurden die Reisebeschränkungen für die Nordhälfte inklusive Porto aufgehoben. Die Algarve, Madeira und die Hauptstadt Lissabon gelten wieder als "normales" Risikogebiet. Wer von dort nach Deutschland einreist, muss zehn Tage in Quarantäne, die man aber mit einem negativen Test nach fünf Tagen verkürzen kann. Außerdem wird ein erster Test spätestens 48 Stunden nach Einreise fällig.

Viele Reisen noch schwierig

In vielen anderen europäischen Ländern gestaltet sich das Reisen dagegen noch schwierig. Strenge Einreiseregeln und lange Quarantänezeiten sprechen gegen Urlaubstrips - die Verbreitung der Virusmutationen sowieso.



Zwar haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf die Einführung eines digitalen Corona-Impfpasses geeinigt, und viele hoffen mit diesem bereits früher als Ungeimpfte wieder reisen zu können. Bundeskanzlerin Merkel sagte allerdings nach dem Gipfel, angesichts der derzeit noch niedrigen Impfquoten spiele der Pass im Moment für Reisen noch keine Rolle. Regelungen, wie und wann der Impfpass eingesetzt werden könnte, haben die EU-Staaten nicht festgelegt.



In einige Ländern gibt es aber bereits Lockerungen für Geimpfte: In Estland sind schon jetzt Einreisende von der generellen Quarantäne-Vorschrift ausgenommen, wenn sie einen Impfnachweis vorlegen. Das gleiche gilt in Polen, wo dafür eigens eine App entwickelt wird.

Airlines denken über Impfpflicht nach

Neben einigen Ländern schaffen auch manche Unternehmen Fakten. Im November hatte beispielsweise die australische Fluggesellschaft Qantas angekündigt, künftig eine Impfpflicht für internationale Verbindungen verlangen zu wollen. Seitdem zogen mehrere Fluglinien nach und kündigten Testphasen an.



Einige Urlauberinnen und Urlauber versuchen Lücken zu finden. Das Magazin "Report Mainz" berichtet über Fernreisen in Regionen mit wenig Hygienevorschriften. Auf Sansibar ist etwa eine Einreise ohne Corona-Test oder Quarantäne möglich.



(Stand: 14.03.2021)

