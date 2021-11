Angesichts der steigenden Coronazahlen in Deutschland gibt es vermehrt Forderungen, die kostenlosen Tests auf das Coronavirus wieder einzuführen. Mit der Abschaffung im Oktober sollte eigentlich ein Impfanreiz geschaffen werden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, bezweifelt die Wirksamkeit der Maßnahme.

Reinhardt sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", das Ende der Kostenübernahme für die sogenannten Bürgertests habe nicht dazu geführt, Unwillige zu einer Impfung zu motivieren. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung schnell und konsequent zu korrigieren. Gerade in der kalten Jahreszeit brauche man niedrigschwellige kostenlose Testangebote.

Ramelow: Kostenlose Tests für 3G nötig

Zuvor hatte bereits Sachsens Regierungschef Kretschmer dafür plädiert, trotz des finanziellen Aufwands Schnelltests wieder für alle kostenlos anzubieten. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sprach sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks für ein systematisches 3G-Verfahren aus. Das setze aber voraus, dass man auch Testmöglichkeiten für Menschen habe, die sich das finanziell nicht erlauben könnten.

Wüst: Kostenlos nur für Geimpfte und Genesene

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst forderte in der "Bild am Sonntag" kostenlose Corona-Tests für Geimpfte und Genesene. Die hohen Infektionszahlen unter Ungeimpften führten zu immer mehr Durchbrüchen auch bei Geimpften.



Für kostenlose Testangebote für alle Menschen hatten sich zuletzt unter anderem auch Grünen-Chef Habeck, Bayerns Ministerpräsident Söder sowie der Deutsche Städtetag und der Handelsverband ausgesprochen.



Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen kostenlos. Viele Teststationen sind deshalb inzwischen geschlossen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 7.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie Europas Staaten gegen die Pandemie kämpfen (Stand: 7.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle kam (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.