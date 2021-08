In Frankreich sind für heute wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt.

Wie der Sender Franceinfo berichtet, stellen sich die Behörden auf mindestens 250.000 Demonstranten ein. Das wären mehr als doppelt so viele wie zu Beginn der Protestbewegung vor einem Monat. Die Demonstrationen richten sich vor allem gegen die Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die kürzlich verschärften Nachweisregeln. Nur wer getestet, genesen oder geimpft ist, darf in Frankreich ein Restaurant besuchen, in einen Fernzug steigen oder mit einem Flugzeug fliegen. Kritiker sehen darin eine versteckte Impfpflicht. - Die landesweite Inzidenz stieg zuletzt auf einen Wert von knapp 240.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.