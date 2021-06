Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich in Deutschland immer mehr. Der Anteil habe in der dritten Juni-Woche bereits bei 35 Prozent gelegen, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, in einer Videokonferenz von Bund und Ländern.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, müsse man den Anteil derzeit sogar auf rund 50 Prozent schätzen.

Keine kurzfristige Änderung der geltenden Einreiseverordnung

Bei den Beratungen verständigten sich Bund und Länder zudem darauf, dass auf Reisende vorerst keine schärferen Corona-Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland zukommen sollen. Demnach soll die geltende Einreiseverordnung nicht kurzfristig geändert werden. Der Bund hatte sich dem Bericht zufolge offen für konkrete Vorschläge für eine verbesserte Einreiseverordnung gezeigt. Diesem Aufruf sei aber bis auf Mecklenburg-Vorpommern kein Bundesland gefolgt. Deshalb habe es bei den Beratungen keinen Entwurf gegeben, den man hätte aufgreifen können, hieß es.

Einige Bundesländer besorgt wegen Delta-Variante

Mehrere Ministerpräsidenten hatten angesichts der zunehmenden Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante strengere Bestimmungen gefordert, um eine erneute Verschärfung der Corona-Lage zu

verhindern. Mit Blick auf die Lage in Portugal und Großbritannien meinte Sachsens Regierungschef Kretschmer, Flugzeuge, die aus diesen Regionen kämen, müssten präzise kontrolliert werden. Die Bundesregierung habe eine enorme Verantwortung, sagte der CDU-Politiker. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder plädierte für eine Testpflicht bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten. Der CSU-Politiker sagte in München, im vergangenen Jahr habe der Bund viel zu spät gehandelt, dies dürfe sich nicht wiederholen. Eine Pflicht, sich nach dem Urlaub testen zu lassen, müsse auch kontrolliert werden. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher ist dafür, alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten grundsätzlich in Quarantäne zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.