In den östlichen Regionen Österreichs und in Teilen Frankreichs müssen sich die Menschen auf einen strikteren Lockdown einstellen.

In Frankreich betreffen die geplanten Maßnahmen 19 Verwaltungsbezirke mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Hier sollen Geschäfte schließen und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, erklärte ein Regierungssprecher nach einer Kabinettsitzung unter Leitung von Präsident Macron. In ganz Frankreich soll zudem ein Versammlungsverbot im Freien für Gruppen von mehr als sechs Menschen gelten.



Österreich plant in Wien und den östlichen Regionen einen sogenannten Wellenbrecher gegen die Pandemie. Von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern müssen Händler, Friseure und Masseure ihre Geschäfte schließen. Geschäfte des täglichen Bedarfs seien ausgenommen, erklärte Gesundheitsminister Anschober. Im Unterschied zu Deutschland haben am Karfreitag österreichische Geschäfte und Firmen normalerweise geöffnet. In den östlichen Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei fast 300.

