Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat einen erneuten Lockdown ausgeschlossen.

Man müsse und werde dies verhindern, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Ein abermaliger Lockdown wäre für viele Geschäfte und Restaurants, die bereits monatelang geschlossen waren, verheerend. Aktuell sieht der Minister auch keinen Bedarf für weitere Maßnahmen. Solange keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe, gebe es dafür keinen Grund.



Für Bundesarbeitsminister Heil kommt im Falle einer erneuten deutlichen Belastung der Wirtschaft durch Corona eine Verlängerung des vereinfachten Zugangs zum Kurzarbeitergeld infrage. Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", er würde in so einer Situation keine Sekunde zögern, die Kurzarbeit über den September hinaus zu verlängern. Kurzarbeit habe in der Corona-Krise Millionen von Arbeitsplätzen gerettet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 18.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.