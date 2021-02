Die Verbände der deutschen Wirtschaft haben ihre Vorschläge für eine Öffnungsperspektive nach dem Lockdown eingereicht.

Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge sollen die Konzepte in die Beratungen des Bund-Länder-Treffens am 3. März einfließen. Ressortchef Altmaier hatte sich am Dienstag mit Vertretern von über 40 Verbänden ausgetauscht und konkrete Vorschläge erbeten.



Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es müsse Schluss sein mit den Unklarheiten und der Kakophonie zu möglichen Öffnungen. Ein differenziertes Konzept für einen Neustart der Wirtschaft verlangte auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Es reiche nicht aus, nur auf die Inzidenzwerte zu schauen, sagte Geschäftsführer Michow. Auch die Art der Veranstaltung sowie die Gegebenheiten der jeweiligen Spielstätte müssten berücksichtigt werden. Ähnlich äußerte sich der Verband der Familienunternehmer. Neben den Inzidenzzahlen gehe es auch darum, wie sehr die Intensivbetten ausgelastet seien und wie hoch die Impfquote bei den Risikogruppen sei, zitierte die "Rheinische Post" aus einem Schreiben an Altmaier.

