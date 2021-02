Wirtschaftsverbände haben Vorschläge für eine Öffnungsperspektive nach dem Lockdown eingereicht.

Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge sollen die Konzepte in die Beratungen des Bund-Länder-Treffens am 3. März einfließen. Minister Altmaier hatte sich am Dienstag mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden ausgetauscht und konkrete Vorschläge erbeten.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert der "Rheinischen Post" zufolge, dass künftig keine pauschale Schließung ganzer Wirtschaftszweige angeordnet wird, wenn die Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen durch Hygienekonzepte plus Teststrategien gewährleistet sei.

