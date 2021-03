Wirtschaftsvertreter erwarten in diesem Jahr eine geringere Konjunkturerholung als ursprünglich angenommen.

Das deutsche Institut für Wirtschaft IW macht dafür den Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresanfang wegen des Corona-Lockdowns verantwortlich. Zudem dämpfe die Infektionsgefahr die Aussichten, hieß es beim IW in Köln. Das Bruttoinlandsproduktes werde in diesem Jahr deshalb voraussichtlich lediglich um drei Prozent steigen. Im Herbst war das IW noch von einem Plus von vier Prozent ausgegangen. Das Vorkrisenniveau werde erst Anfang 2022 erreicht.



Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um fast fünf Prozent eingebrochen.

