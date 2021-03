Eltern und Kinder, die durch die Corona-Pandemie besonders getroffen wurden, sollten besonders gefördert werden.

Dafür hat sich der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen eingesetzt, der auch Bundesfamilienministerin Giffey berät. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat das Gremium ein sechsseitiges Papier verfasst für eine Familienpolitik nach dem Lockdown.



Die Pandemie und die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung hätten Familien sehr viel abverlangt, schreiben die Wissenschaftler*innen. Nötig sei deshalb ein gezieltes Investitionsprogramm, eine Art "Marshallplan" für Familien. Allerdings seien die Belastungen unterschiedlich, deshalb müsse es eine gezielte Unterstützung geben, und "nicht Schokolade für alle", meint Jörg Fegert, Vorsitzender des Beirats.

Kein "Zurück" in starre Organisationsformen

Nach den Vorstellungen des Gremiums müssen dringend bildungsbenachteiligten Familien und leistungsschwachen Schüler unterstützt werden sowie Kinder mit Fluchthintergrund und Alleinerziehende. Auch Familien, die von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit betroffen seien, bräuchten mehr Hilfe als jene, die sich das Leben im Home-Office einrichten könnten.



Als kurzfristige Maßnahmen schlägt das Gremium Erholungsprogramme für besonders belastete Familien vor, etwa Kuren oder kostengünstige Ferienprogramme. Auch beim Arbeiten von zu Hause aus, dürfe es kein einfaches "Zurück" in starre Organisationsformen geben. Eltern oder pflegende Angehörige sollten etwa "Flexibilisierungsrechte" in Anspruch nehmen können. Außerdem sollten digitale Lernmittel Teil des Bildungs- und Teilhabepakets werden.



In dem Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen sind 20 Expertinnen und Experten. Sie haben ihre Vorschläge bereits Bundesfamilienministerin Giffey unterbreitet. Die SPD-Politikerin hat noch nicht Stellung genommen zu den Empfehlungen.

