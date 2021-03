Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Politiker haben angesichts steigender Corona-Zahlen vor weiteren Öffnungsschritten gewarnt.

Die Physikerin Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen sagte in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk, Modellrechnungen der britischen Mutante B1.1.7 zeigten, dass es nur noch eine Frage von Wochen sei, bis die Intensivstationen in Deutschland voll von Covid-19-Patienten seien. Mit Blick auf die Mutationen erwarte sie alle 1-2 Wochen eine Verdopplung der Neuinfektionen. Wenn mit Lockerungen nicht gewartet werde, könnten sich viel leichter weitere Virusvarianten bilden und verbreiten, die im schlimmsten Fall immun gegen den Impfstoff seien, warnte die Physikerin.

Lauterbach (SPD): Fallzahlen werden explodieren

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sieht Deutschland in einer "fulminant beginnenden dritten Welle". Wenn man die Schulen ohne die Möglichkeit von wöchentlichen Schnelltests weiter offen lasse, würden die Fallzahlen explodieren. Das habe man bereits Ende des Jahres in England und Irland beobachten können, betonte der Epidemiologe in der Dlf-Sendung. Der nächste Lockdown werde auf jeden Fall kommen. Das sei bei der aktuellen Dynamik unvermeidbar. Doch: "Je später dieser umgesetzt wird, desto länger wird er dauern."



Mit Blick auf die Überlegungen von Bund und Ländern, den Lockdown um vier weitere Wochen zu verlängern, kritisierte Lauterbach, nicht alle Länderchefs seien dafür. Manche Politiker wollten die Infektionszahlen erst weiter dramatisch steigen lassen, bis auch der letzte Bürger verstanden habe, dass ein neuer Lockdown nötig sei.

Tausende Pflegekräfte geben ihren Beruf auf

Auch die Intensivmedizingesellschaft DIVI warnt eindringlich vor weiteren Öffnungen. Das Personal auf den Intensivstationen werde wegen des Anstiegs der Infektionszahlen vermutlich erneut überlastet werden, sagte der Intensivmediziner Janssens ebenfalls im Deutschlandfunk. Rund 9.000 Pflegekräfte hätten dem Gesundheitssystem bereits den Rücken gekehrt, weil sie ausgebrannt seien.



Dass die vulnerabelsten Gruppen in der Bevölkerung mittlerweile geimpft seien, sorge auf den Krankenstationen zwar für eine zwischenzeitliche Entlastung, doch erkrankten wegen der Mutationen auch jüngere Menschen schwer. Die Intensivmedizin habe bereits vor Wochen dafür plädiert, den bestehenden Lockdown bis Ende März zu verlängern. Da dies nicht geschehen sei, müsse die Politik jetzt wieder zurückrudern. Sollten die Zahlen weiter deutlich steigen, könne sich die Lage nach Ostern noch einmal deutlich zuspitzen, erklärte der Mediziner. Ähnlich äußerte sich der Virologe der Berliner Charité, Drosten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 17.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.