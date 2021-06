Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien ist auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen.

Die Behörden meldeten 18.270 neue Fälle – rund 2.400 mehr als am Vortag und so viele wie seit Anfang Februar nicht mehr. Im Vergleich zum vorigen Samstag hat sich die Zahl fast verdoppelt.



Grund ist die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante. Die britische Regierung hat deswegen die geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen um vier Wochen verschoben. Jetzt sollen die Vorsichtsmaßnahmen frühestens Ende Juli aufgehoben werden. Zudem soll die Impfkampagne in Großbritannien beschleunigt werden. Heute und morgen können sich die Menschen landesweit ohne Anmeldung in medizinischen Zentren impfen lassen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.