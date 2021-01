Zu wenig, zu langsam, zu spät. Die Vorwürfe gegen die deutsche Bundesregierung und Gesundheitsminister Spahn reißen nicht ab. Aber auch in anderen europäischen Ländern sorgt die Umsetzung der nationalen Impfkampagnen für Kritik und innenpolitische Konflikte.

Frankreich

Mit knapp 60 Millionen Einwohnern ist Frankreich - hinter Deutschland - das zweitbevölkerungsreichste Land der EU. Dennoch wurden dort bisher lediglich einige Tausend Menschen geimpft – in Deutschland konnten im gleichen Zeitraum mehr als 300.000 Impfdosen verabreicht werden. Das Krisenmanagement der französischen Zentralregierung steht daher in der Kritik. Der Präsident der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Muselier, bezeichnete die bisherige Bilanz der Impfkampagne als „lächerlich". Sein Kollege Rottner, Präsident der Region Grand Est, sprach gar von einem „Staatsskandal". Präsident Macron musste wegen des zögerlichen Impfstarts bereits mehrere Krisentreffen seines Kabinetts einberufen. Der französische Gesundheitsminister Verán äußerte sich derweil zuversichtlich, in den kommenden Tagen und Wochen zu den europäischen Nachbarn aufschließen zu können.

Italien

Auch in Italien führt das Management der Impfkampagne zu innenpolitischen Turbulenzen. Zwar konnten in dem von der Pandemie besonders gebeutelten Land seit Ende Dezember knapp 120.000 Menschen geimpft werden – in der EU hat nur Deutschland noch mehr Dosen verabreicht. Dennoch sieht sich die Regierung von Ministerpräsident Conte starker Kritik ausgesetzt. So beklagt die italienische Ärztevereinigung Fnomceo eine mangelnde Einbindung der landesweit 60.000 Medizinerinnen und Mediziner in die Koordinierung der Impfkampagne. Der ehemalige Ministerpräsident Renzi beschwert sich zudem über einen langsamen Fortschritt bei den Impfungen und droht der Regierung bereits damit, die Unterstützung seiner Partei für das derzeitige Regierungsbündnis zu entziehen. Ein Rückzug der Unterstützung von Renzi und seiner Partei „Italia Viva" hätte den Sturz der Regierung Conte zur Folge.

Lettland

In Lettland führte die Debatte um die Impfstrategie bereits zu tatsächlichen personellen Konsequenzen in der Regierung. Die Gesundheitsministerin Vinkele musste zurücktreten, nachdem Regierungschef Karins ihr das Misstrauen ausgesprochen hatte. Er begründete diesen Schritt mit dem Fehlen eines klaren Impfplans. Bislang wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden rund 3.000 Lettinnen und Letten geimpft.

Niederlande

Mit fast zweiwöchiger Verzögerung gegenüber den meisten europäischen Nachbarn starten die Niederlande als letzter Staat der EU mit der Impfkampagne. Ministerpräsident Rutte musste angesichts der landesweiten Kritik einräumen, dass die Impfzentren für die Verteilung des bisher einzig genehmigten Impfstoffs von Biontech/Pfizer nicht ausreichend vorbereitet gewesen seien. Stattdessen habe seine Regierung zu viele Hoffnungen auf den Wirkstoff des britischen Herstellers Astrazeneca gesetzt, da dieser unter vergleichsweise geringen Aufwand über die Hausärzte verabreicht werden kann.

Polen

Polen immunisiert im Rahmen seines Impfplans bevorzugt das medizinische Personal sowie die Angestellten in Pflegeheimen. Nach Regierungsangaben erhielten bis zum Anfang der Woche knapp 50.000 Menschen aus dieser Gruppe ihre erste Impfdosis. Erst nach dem medizinischen und pflegerischen Personal sollen dann Menschen im Alter über 60 Jahren sowie Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Lehrer an die Reihe kommen. In Polen ist die Reihenfolge der Impfungen seit Tagen ein brisantes innenpolitisches Thema. Bei einer Impfaktion der Medizinischen Universität Warschau waren18 Prominente aus Politik und Kultur bevorzugt gegen das Coronavirus geimpft worden. Als Reaktion auf empörte Stimmen aus der Bevölkerung kündigte Gesundheitsminister Niedzielski an, man werde in dieser ersten Phase der Impfkampagne künftig die Einhaltung der festgeschriebene Reihenfolge der Impfungen besonders streng überprüfen.

