Zum Monatswechsel sind in zahlreichen Ländern Lockerungen von Corona-Regeln in Kraft getreten - ungeachtet teils weiter steigender Infektionszahlen.

In Großbritannien nahmen einige Schulen den Unterricht auf. In den Niederlanden können unter Auflagen wieder Restaurants, Cafés, Theater, Museen und Kinos besucht werden. Die polnische Fluggesellschaft LOT bietet nach zweieinhalb Monaten wieder Inlandsflüge an, ebenso wie Turkish Airlines in der Türkei. In Istanbul öffnete zudem der Große Basar seine Geschäfte.



In der russischen Hauptstadt Moskau begann in den Einkaufszentren der Verkauf. Spazierengehen ist nun ebenfalls erlaubt. Der Tempelberg in Jerusalem konnte erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder von Gläubigen besucht werden. Die indische Regierung setzte die erste von drei Lockerungsstufen in Kraft, damit Unternehmen, Geschäfte und Eisenbahnlinien wieder öffnen. Mit langen Warteschlangen vor den Läden endete in Südafrika das achtwöchige Alkoholverbot.