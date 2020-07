Der Zentralrat der Juden in Deutschland beobachtet mit Sorge die Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Zentralsratspräsident Schuster sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn es in einer Gesellschaft zu einschneidenden Veränderungen komme, für die es keine einfachen Erklärungen gebe, würden häufig Schuldige gesucht - und das seien oft Minderheiten wie die Juden. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden sollten hier sehr genau hinschauen und rigoros prüfen, ob Volksverhetzung vorliege, forderte Schuster. In solchen Fällen müsse die Justiz konsequent durchgreifen.



Auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen wurde unter anderem behauptet, dass reiche jüdische Familien Schuld an dem Virus seien. Außerdem verharmlosten Teilnehmer regelmäßig den Holocaust. Impfgegner steckten sich beispielsweise einen gelben Stern mit der Aufschrift "Ungeimpft" an und zogen damit einen Vergleich zur Verfolgung der Juden in der Nazi-Diktatur.