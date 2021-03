Nach einer Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur wünscht sich erstmals eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland, dass die Alltagsbeschränkungen gelockert werden. Bund und Länder beraten am Mittwoch, wie es nach dem 7. März weitergeht. Welche Alternativen zum Lockdown gibt es? Ist eine Abkehr von der Orientierung an Inzidenzzahlen geplant?

Der Wunsch nach Lockerungen und Öffnungen sei nachvollziehbar, ist aus der Politik zu hören - parteiübergreifend. Regierungssprecher Seibert spricht von einer "Phase der Hoffnung", FDP-Chef Lindner meint: "Deutschland braucht Öffnungen".



Dennoch wiegt das Risiko schwer, das von einer Verbreitung der Virus-Mutationen ausgeht. Die Grünen machen den Vorschlag, weder ins eine noch ins andere Extrem zu verfallen - also weder den Lockdown unverändert aufrechtzuerhalten, noch alle Zügel loszulassen.

Vorsichtige Öffnung, mehr Schnelltests

In einem Strategiepaier des Pateivorsitzenden Habeck und des Gesundheitspolitikers Dahmen heißt es, die Debatte über Öffnungen auf der einen und einem verlängerten Lockdown auf der anderen Seite sei eine oberflächliche. Sie suggeriere, dass sich Gesellschaft und Politik zwischen zwei schlechten Varianten entscheiden müssten, zitiert "Business Insider" aus dem Schreiben.



Ihr Vorschlag: eine sogenannte "inklusive Strategie". die aus vorsichtigen und lokalen Öffnungen, mehr Schnelltests und mehr Impfungen besteht. Wer geimpft ist, ein negatives Testergebnis vorweisen kann oder nach einer Covid-Erkrankung immun gegen eine neue Infektion ist, soll seine Rechte zurückbekommen. Dann könnten Veranstaltungen, Freunde oder Verwandte und Kinos oder Museen wieder besucht werden, so Habeck und Dahmen. Der Nachweis einer Immunisierung ist allerdings nicht einfach, dazu müssten zunächst noch breitangelegte Studien durchgeführt werden.

Auf der Einbahnstraße durchs Möbelhaus

Der Handel fordert seit langem eine Öffnung. Kurz vor der Bund-Länder-Sitzung am Mittwoch richten große Handelsverbände erneut einen dringenden Appell an die Politik. Sie fordern, dass die Geschäfte am 8. März wieder öffnen dürfen - und schlagen dafür ein Sieben-Punkte-Konzept vor.



Das "Handelsblatt" zitiert aus dem Konzept, das umfangreiche Hygienemaßnahmen, die Gewährleistung von Sicherheitsabständen beispielsweise durch die Einhaltung bestimmter Gehwege, Zugangsbeschränkungen und Kontaktnachverfolgung mit Hilfe einer App vorsieht.



Die Botschaft: Pauschale Schließungen und Beschränkungen können keine dauerhafte Antwort sein. Bundeswirtschaftsminister Altmaier reagiert auf das Drängen der Handelsunternehmen - er will Bundeskanzlerin Merkel vor dem Bund-Länder-Treffen ein eigenes Konzept vorlegen, das die Vorstellungen der Wirtschaft mit einbezieht.



Mehrere Medien zitieren aus einem Papier Altmaiers, das Lockerungen auch bei einer Inzidenz von mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen für zulässig hält - in Kombination mit weiteren Schutzmaßnahmen. Und, Zitat: "Das Erreichen einer generellen bundesweiten oder regionalen Inzidenz von 35 oder darunter wird unter der Voraussetzung der zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen derzeit nicht für erforderlich gehalten."

Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr allein entscheidend

Auch das Robert Koch-Institut hat sich umfangreich Gedanken über mögliche Szenarien für Lockerungsschritte gemacht und diese bereits in der vergangenen Woche publiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird in dem Stufenkonzept des RKI zwar immer noch als wichtiger Faktor angeführt, aber gilt darin nicht mehr als einzige Maßgabe für oder gegen Öffnungen und Lockerungen der Beschränkungen. Stattdessen spielen auch noch andere Gegebenheiten eine Rolle - beispielsweise, wieviele ältere Personen infiziert und wie stark die Intensivstationen belegt sind.

Aufs Konzert mit Abstand, Maske und ohne Alkohol

Mit am stärksten beeinträchtigt durch die Corona-Maßnahmen sind Veranstalter von Konzerten, Festivals und Sportevents, aber auch Theater, Opernhäuser und Kinos. Auch sie haben konkrete Vorstellungen vorgelegt, wie sie den Betrieb auch in der Pandemie wieder aufnehmen könnten.



"Breitenveranstaltungen mit vertretbarem Aufwand und Spitzenveranstaltungen unter relevanten Zusatzinvestitionen wieder zu den Zuschauern und Gästen zu transportieren", so die Maßgabe des Positionspapiers.



Das Konzept stützt sich auf wissenschaftliche Untersuchungen und wird von zahlreichen Verbänden und Veranstaltern getragen, darunter dem DFB und dem Deutschen Bühnenverein. Es sieht personalisierte Tickets, umfangreiche Testmaßnahmen und Maskenpflicht vor, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zusätzlich genaue Regeln für Hygiene, Platzbelegung und Lüftung. Außerdem sollen in den meisten Fällen keine Speisen und Getränke verkauft werden dürfen.

Mehr Impfungen, schnelle Tests

So unterschiedlich detailreich die Konzepte auch ausgearbeitet sind, so verschiedenartig die dahinterstehenden Interessen - eines haben alle gemeinsam. Im Mittelpunkt steht die Annahme, dass das Cornavirus das gesellschaftliche Leben noch lange mitbestimmen wird. Deshalb fordern alle Konzepte mehr Impfungen und schnelle Tests, die unkompliziert und häufig durchgeführt werden können.



Wie verlässliche gerade Schnelltests sind und wie der Stand der Entwicklung ist, haben wir ausführlich hier zusammengefasst.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.