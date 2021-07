Seit heute gelten auch die Urlaubsziele Zypern und Katalonien als Corona-Risikogebiete. Die Einstufung bedeutet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät. Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 50 liegt.

In die Liste aufgenommen wurden zudem weitere Regionen in Spanien und Norwegen. Gestrichen wurden dagegen Katar, eine Region in Kroatien sowie die Karibikinseln Guadeloupe und Aruba.



Es ist die niedrigste Kategorie dieser Art. In die beiden höheren Risikostufen, die sogenannten Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebiete, wurden zunächst keine zusätzlichen Länder oder Regionen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.