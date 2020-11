Papst Franziskus hat die Proteste gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert.

Die von den Regierungen zum Schutz der Bevölkerung angeordneten Einschränkungen seien von einigen Gruppen fälschlicherweise als politischer Angriff auf ihre persönliche Freiheit betrachtet worden, schreibt der Papst in einem neuen Buch. Zudem übte das Oberhaupt der katholischen Kirche Kritik an Demonstranten, die die Maskenpflicht als ungerechtfertigte Zumutung anprangerten. Die Demonstranten würden sich nicht in gleichem Maß gegen gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Kinderarmut einsetzen, betonte Franziskus. Sie seien unfähig, sich außerhalb ihrer kleinen Welt zu bewegen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.