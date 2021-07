Die Kliniken in Deutschland sollen die Behörden genauer über die Corona-Fälle auf ihren Stationen informieren.

Künftig müssten alle im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, ihr Alter, die Art der Behandlung und ihr Impfstatus gemeldet werden, schrieb Bundesgesundheitsminister Spahn per Twitter. Neben den Daten zur Belegung der Intensivstationen würden noch bessere Informationen zu allen in den Kliniken behandelten Corona-Fällen benötigt, fügte ein Sprecher hinzu. Spahns Ministerium will dafür eine neue Meldeverordnung vorlegen, die demnächst in Kraft treten soll.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, begrüßte die Pläne. Es brauche verlässliche Daten für die Situation auf allen Stationen. Ergänzt mit der Impfrate lasse sich so die Pandemielage besser beurteilen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 11.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 11.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 10.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.