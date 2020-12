Der US-Pharmakonzern Pfizer hat das Auslieferungsziel für seinen Corona-Impfstoff in diesem Jahr halbiert.

Als Grund nennt das Unternehmen unter anderem Probleme mit der Lieferkette. Der Ausbau dauere länger als angenommen, sagte eine Sprecherin dem "Wall Street Journal". Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als zunächst vorgesehen. Pfizer will in diesem Jahr 50 Millionen Dosen des Impfstoffs ausliefern. Ursprünglich war die doppelte Menge geplant. In Kürze soll das Vakzin, das vom deutschen Unternehmen Biontech entwickelt wurde, in Großbritannien verfügbar sein.

