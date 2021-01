Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hat die Bundesländer aufgefordert, einheitliche Impfregeln zu erlassen.

Es brauche eine durchgängige Klarheit für alle Impfberechtigten, wie sie an ihre Immunisierung kämen, sagte Westerfellhaus im Deutschlandfunk. Er kritisierte, dass in einigen Bundesländern die Menschen angeschrieben würden, in anderen müssten sie sich eigenständig um Termine bemühen. An das Pflegepersonal appellierte der gelernte Krankenpfleger, sich immunisieren zu lassen. Das verlange das Berufsethos.



Zuvor hatte bereits der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei den Impfungen gegen das Coronavirus verlangt. Ein Potpourri länderspezifischer Regelungen führe nur zur Verunsicherung, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.