Mir drängt sich der Eindruck auf: Wenn es um konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Viren geht, dann brauchen Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland einen ganz langen Anlauf – und beschließen dann mit zuverlässiger Verspätung eine viel diskutierte, nach Meinung von Fachleuten aber zu diesem Zeitpunkt oft schon nutzlose Maßnahme. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder.

Weitere Beispiele gefällig? Sehr gerne.



Da ist zum Beispiel die Debatte über eine Impfung für Lehrkräfte. Erst wollten Bund und Länder sie nicht in die Prioritätengruppen aufnehmen – als sie es dann schließlich doch getan haben, hatten sich etliche der Betroffenen längst über andere Wege eine Impfung besorgt. Und jetzt, mitten im Sommer, wird gar über eine Impfpflicht für Lehrkräfte diskutiert. Unabhängig davon, ob man das nun für sinnvoll hält oder nicht, kommt diese Debatte für den unmittelbar bevorstehenden Start ins neue Schuljahr viel zu spät.

Beispiel 2: Jens Spahn schlägt heute nochmal vor, sich doch bitte impfen zu lassen, das erleichtere die Urlaubsreisen – gut, dass er das jetzt sagt, am 30. Juli – ziemlich genau einen Tag, bevor die erste Urlauberwelle ihre Ferienwohnungen räumt und zurück nach Deutschland kommt. Vielleicht sollte im Bundesgesundheitsministerium mal jemand nach dem Stichwort "Sommerferientermine" suchen.

Angst vor klaren Festlegungen?

Beispiel 3: Die Hochschulen. Auch da steht seit Wochen, ach was: Monaten die Frage im Raum, wie denn das kommende Semester wird – wieder digital? Oder wird es endlich wieder Präsenzseminare und echte Vorlesungen im Hörsaal geben? Erst im Juli wurde endlich darüber gesprochen, ob Studierende bevorzugt geimpft werden sollen – aber genau diese Impfungen müssten jetzt sofort losgehen, damit die Immunität der Beteiligten auch wirklich bis zum Vorlesungsbeginn aufgebaut werden kann. Sind diese notwendigen zeitlichen Vorläufe denn wirklich so schwer zu verstehen?

Wahrscheinlich ist es einfach die Angst der Entscheiderinnen und Entscheider vor klaren Festlegungen – und zwar auch dann schon, wenn die Situation eigentlich harmlos und beherrschbar aussieht. Aber genau das sind ja die Momente, in denen klug gehandelt werden könnte – und nicht erst dann, wenn wir schon längst wieder in einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen stecken oder plötzlich, ganz überraschend, die Schulferien ausgebrochen sind.



So bleibt leider der Eindruck: Ernsthaft nach vorne wird nicht geschaut – stattdessen gibt’s klare Ansagen nur kurzfristig unter dem Druck eines sich verschlechternden Infektionsgeschehens. Nur: Die Maßnahmen verlieren dadurch massiv an Wirksamkeit – und wir Eltern, Urlauberinnen und Urlauber fühlen uns schlicht verschaukelt – um mal keine deftigere Vokabel zu benutzen.

