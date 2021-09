In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über das Vorgehen beim finanziellen Ausgleich für angeordnete Quarantäne beraten.

In ersten Ländern sollen Ungeimpfte bald keinen Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfälle mehr haben. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies bereits vor, wenn eine Absonderung hätte vermieden werden können, indem man eine empfohlene Schutzimpfung in Anspruch nimmt.



Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf einen Beschlussentwurf berichtete, wollen die Ressortchefs auch über eine Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Selbstständige in bestimmten Branchen sprechen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.