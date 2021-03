SPD-Generalsekretär Klingbeil wirft der Union vor, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Wege zu stehen.

Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, CDU und CSU wirkten komplett kopf- und führungslos. Bundeskanzlerin Merkel habe mit ihrer Kritik am Kurs mehrerer Länder in der Pandemie öffentlich den CDU-Vorsitzenden Laschet angezählt, der auch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist. Der CSU-Vorsitzende Söder stehe daneben und rechne sich Chancen auf die Kanzlerkandidatur aus.



Laschet verteidigte unterdessen das Vorgehen mehrerer Bundesländer in der Corona-Pandemie gegen die Kritik Merkels. Jeder wolle, dass die Infektionszahlen runtergingen und jeder habe für sein Land entsprechende Maßnahmen ergriffen, sagte er nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums. Der saarländische Ministerpräsident Hans teilte mit, sein Bundesland halte am geplanten Modellprojekt fest, dass Lockerungen mit Hilfe von Tests vorsieht.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern im ARD-Fernsehen gegen geplante Lockerungen und Modellprojekte positioniert. Merkel deutete auch an, der Bund könne tätig werden, falls die Länder nicht handelten.

