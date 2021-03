Bundeskanzlerin Merkel hat mit kritischen Äußerungen über die Umsetzung der Corona-Politik in den Bundesländern eine kontroverse Debatte ausgelöst. Der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet verteidigte das Vorgehen mehrerer Länder. Er erklärte, jeder wolle, dass die Infektionszahlen runtergingen und jeder habe für sein Land entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Der saarländische Ministerpräsident Hans teilte mit, man halte am geplanten Modellprojekt für Lockerungen mit Hilfe von Tests fest. Vertreter mehrerer Bundesländer - darunter Brandenburg - erklärten, sie setzten die Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen um und fühlten sich von Merkels Kritik nicht angesprochen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer bezeichnete die sogenannte Notbremse als wirksames Instrument, die man konsequent anwende. Wegen steigender Infektionszahlen wurde in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung erlassen. Sie sieht in Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 150 nächtliche Ausgangssperren vor.



Merkel hatte sich gestern gegen geplante Lockerungen und Modellprojekte positioniert. Im ARD-Fernsehen deutete sie auch an, der Bund könne tätig werden, falls die Länder nicht handelten.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.