Das Robert Koch-Institut hat in einem internen Papier erstmals ausführlich Empfehlungen für eine Corona-Strategie mit Blick auf Herbst und Winter abgegeben.

Darin plädiert das RKI dafür, an der Sieben-Tages-Inzidenz als Leitindikator festzuhalten. Bei sehr hohen Inzidenzen steige auch die Zahl der schweren Verläufe, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssten, zitiert das "Handelsblatt" aus dem Dokument. Dazu kämen immer mehr Kontaktpersonen, die unter Quarantäne gestellt würden und damit am Arbeitsplatz fehlten.



Derweil geht die Debatte über den Umgang mit Impfskeptikern weiter. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Aiwanger sprach sich im Deutschlandfunk gegen Druck in der Frage aus. Vielmehr müsse man mit Argumenten überzeugen. Mittlerweile ist in Deutschland mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.