Die Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber appellieren verstärkt an die

Man müsse hier auf eine Quote Richtung 80 Prozent kommen, erklärte Kanzlerin Merkel laut Deutscher Presse-Agentur bei Beratungen des CDU-Präsidiums in Berlin. Arbeitgeberpräsident Dulger und DGB-Chef Hoffmann warben gemeinsam für Schutzimpfungen, die der Königsweg aus der Pandemie seien. Wo immer möglich sollten Arbeitgeber ihren Beschäftigten betriebliche Impfungen anbieten.



Mit Blick auf sogenannte Impfschwänzer hatte die Bundesregierung heute erklärt, dass sie Bußgelder in solchen Fällen ablehne. Über entsprechende Forderungen war zuletzt eine Diskussion entbrannt.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.