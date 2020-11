Zwei Wochen nach einer teilweise chaotischen "Querdenken"-Demonstration sind in Leipzig wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt.

Bei den insgesamt acht Kundgebungen sind jeweils nur bis zu 1.000 Teilnehmer erlaubt. Die Polizei wird nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz sein, um jegliche Verstöße gegen die Corona-Regeln konsequent zu ahnden. Nach Einschätzung des sächsischen Verfassungsschutzes mobilisiert sowohl das rechts- als auch das linksextremistische Lager seine Anhänger für den heutigen Tag. Auch in anderen Städten wie Bochum, Hannover und Berlin sind Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen geplant.



Vor zwei Wochen war eine Querdenken-Demonstration mit mehr als 20.000 Teilnehmern in Leipzig zeitweise aus dem Ruder gelaufen. Kaum jemand hielt sich an die Maskenpflicht. Als die Kundgebung aufgelöst wurde, zogen tausende Menschen dennoch über den Innenstadtring - weitgehend unbehelligt von der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.