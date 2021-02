Der Präsident des Bundessozialgerichts, Schlegel, hat dafür plädiert, die Reihenfolge bei den Corona-Impfungen gesetzlich zu regeln.

Es würde nichts dagegensprechen, diese Diskussion im Bundestag zu führen, sagte Schlegel in Kassel. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, die grundlegenden Fragen zu klären. Details dagegen seien oft besser in einer Verordnung aufgehoben. Hintergrund ist, dass ein Gesetz nur vom Bundesverfassungsgericht, eine Verordnung aber auch von den Fachgerichten aufgehoben oder korrigiert werden kann. Die aktuelle Reihenfolge der Imfpungen hat die Bundesregierung per Verordnung bestimmt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.