Nach einer Produktionspanne in einem US-Werk muss der Pharma-Konzern Johnson & Johnson Millionen Corona-Impfdosen vernichten.

Mehrere Chargen im Umfang von jeweils mehreren Millionen Dosen seien wegen einer möglichen Kontamination unbrauchbar, teilte die Arzneimittelbehörde FDA mit. Die genaue Menge wurde nicht genannt. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass es sich um 60 Millionen Impfdosen handele.



Auch die kanadischen Behörden kündigten an, 300.000 Dosen des Vakzins aus dem betroffenen Werk in Baltimore nicht zu verwenden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.