Die Polizei hat bei einer Protestaktion in Amsterdam gegen die Corona-Politik der niederländischen Regierung hart durchgegriffen.

Die Einsatzkräfte hätten Wasserwerfer gegen hunderte Demonstrierende eingesetzt, um die Versammlung aufzulösen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Ebenfalls im Einsatz seien Polizisten zu Pferd gewesen, um den Protest auf dem Museumsplatz zu beenden. Die Kundgebung war im Vorfeld aus Sorge vor zu vielen Teilnehmern verboten worden. Die niederländische Regierung hatte am Wochenende in Den Haag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Unter anderem ging es um eine Ausgangssperre, die zum ersten Mal in dem Land verhängt werden könnte.



Die Regierung um Ministerpräsident Rutte ist derzeit nur kommissarisch im Amt. Sie war vor kurzem wegen eines Skandals um Kindergeld zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.