Nach den Demonstrationen gegen die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie warnen Politiker vor einer Radikalisierung des Protests.

Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, von Notz, sagte der Zeitung "Die Welt", es sei in einer Demokratie legitim und selbstverständlich, Maßnahmen zu hinterfragen und Unmut zu äußern. Aber es liefen all jene mit, die das System grundsätzlich infrage stellten und Politiker für Marionetten von Bill Gates hielten.



Die SPD-Innenpolitikerin Vogt sprach von einem "gefundenen Fressen für die Rechten", die versuchten, die Unzufriedenheit auszunutzen.



In vielen deutschen Städten waren am Wochenende Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Einschränkungen in der Corona-Krise zu protestieren.