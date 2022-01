Demonstration gegen Impfgegner und Querdenker in Hamburg (Georg Wendt/dpa)

In Freiburg zogen nach Angaben der Polizei etwa 6.000 Menschen durch die Innenstadt. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, um die Protestierenden von einer Gegendemonstration mit etwa 2.500 Teilnehmern fernzuhalten. Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben. Die Behörden hatten beide Versammlungen auf bestimmte Bereiche der Stadt begrenzt.

In Düsseldorf versammelten sich laut Polizei bis zu 7.000 Gegner einer Impfpflicht weitgehend friedlich. Die Kundgebung sei von einer Person angemeldet worden, die der sogenannten "Querdenken"-Bewegung zugerechnet werde. Weitere Corona-Proteste wurden auch aus München, Fürth, Hannover, Osnabrück und Schwerin gemeldet.

Demo und Gegendemo in Hamburg etwa gleich groß

In Hamburg verstießen etwa 3.000 Menschen gegen ein Demonstrationsverbot. Reportern zufolge kam es zu Handgreiflichkeiten, Pfiffen und Sprechchören, als die Einsatzkräfte die Kundgebung auflösten. Daneben gingen in der Stadt auch 2.900 Menschen gegen Corona-Leugner und Verschwörungstheorien auf die Straße. Die Polizei hatte zuvor eine mit bis zu 15.000 Impfgegnern geplante Demonstration mit der Begründung untersagt, es bestehe eine zu große Infektionsgefahr. Einen Eilantrag dagegen hatte das Verwaltungsgericht gestern abgelehnt.

Proteste mit Krankenwagen in Karlsruhe

In Karlsruhe demonstrierten Beschäftigte im Gesundheitswesen in Dienstkleidung und mit FFP2-Masken für das Impfen und die Einhaltung von Schutzmaßnahmen. Rund 700 Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte bildeten nach Veranstalterangaben eine etwa einen Kilometer lange "stille Lichterkette" durch die Fußgängerzone. Punkt 18 Uhr schalteten zudem Dutzende Rettungsfahrzeuge an den Kreuzungen entlang der Strecke ihr Blaulicht für drei Minuten an.

