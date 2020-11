Eine geplante Demonstrationen der Intitative "Querdenken" gegen die Corona-Schutzmaßnahmen im nordrhein-westfälischen Heinsberg darf nicht stattfinden.

Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte das Verbot der für Sonntag geplanten Kundgebung. Die Stadt hatte die Veranstaltung mit dem Argument untersagt, dass bei 350 angemeldeten Teilnehmern die Einhaltung der Mindestabstände nicht gewährleistet sei. Gegen den Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden.



Eine ebenfalls abgesagte "Querdenker"-Demonstration im baden-württembergischen Sinsheim konnte dagegen am Abend stattfinden. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kippte das von der Stadt erlassene Verbot wegen eines Verfahrensfehlers.



Morgen soll es eine Demonstration in Frankfurt an der Oder an der Grenze zu Polen geben. Gegner von Coronaschutzmaßnahmen aus beiden Ländern wollen dort gemeinsam protestieren.

