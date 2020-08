Bundesgesundheitsminister Spahn hat davor gewarnt, die Berliner Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen als exemplarisch für die Stimmungslage im Land anzusehen. Der CDU-Politiker berief sich auf Umfragen, nach denen die Corona-Politik der Regierung eine große Zustimmung genieße.

Es gebe zwar Kritik, mit der man sich auseinandersetzen könne. Aber wo purer Hass zu erleben sei, könne es keine Diskussion mehr geben, sagte Spahn im ZDF.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller räumte Versäumnisse beim Polizeieinsatz am Samstag am Reichstagsgebäude ein. Das müsse in Zukunft besser gesichert werden, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Die Berliner Polizei ist für den Außenschutz des Bundestages zuständig.



Am Samstag hatte die Besetzung der Treppe vor dem Reichstagsgebäude durch mehrere Hundert Demonstranten mit Reichsflaggen für Aufsehen gesorgt. Bundespräsident Steinmeier sowie Politiker von Regierung und Opposition verurteilten die Aktion. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch.