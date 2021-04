Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das kommende Bundesliga-Spiel von Hertha BSC wegen der Corona-Quarantäne des Klubs abgesagt.

Die Partie der Berliner bei Mainz 05 werde nicht wie geplant am Sonntag stattfinden, ein neuer Termin stehe noch nicht fest, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in einem Videostream der "Bild".



Hertha BSC musste nach mehreren positiven Coronatests als erster Bundesligist in komplette Isolation. Für die Mannschaft und den Trainerstab gilt eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Voraussichtlich müssen auch die Partien gegen Freiburg am 21. April und Schalke am 24. April abgesagt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.