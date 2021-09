Die Bundesländer haben seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 450 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle wegen einer Quarantäne gezahlt.

Das berichtet die Nachrichtenagentur epd unter Berufung aus Zahlen aus den Ländern. Demnach zahlte Nordrhein-Westfalen mit 120 Millionen die höchste Summe. In Bayern waren es 83 Millionen, in Sachsen 25,1. Die Bundesländer Niedersachsen, Thüringen und das Saarland machten keine Angaben.



Wer auf behördliche Anordnung in Quarantäne muss, hat ein Anrecht auf eine Entschädigung. Laut Infektionsschutzgesetz kann der Anspruch entfallen, wenn die Quarantäne durch eine Impfung hätte vermieden werden können.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.