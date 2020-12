Zu Beginn der Wintersportsaison hat Österreich für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine Quarantänepflicht verhängt.

Als Risikogebiete gelten in Österreich alle Staaten mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Betroffen seien somit alle Nachbarländer, sagte der österreichische Kanzler Kurz in Wien. Auch Hotels und Gastronomie sollen bis zum 7. Januar geschlossen bleiben. Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßte die Entscheidung. Er sagte, man habe die Erfahrungen aus Februar und März noch in Erinnerung, als durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus teils unbemerkt in fast alle EU-Staaten mitgebracht worden sei.



Frankreich will die Skigebiete über die Weihnachtsferien offen lassen, Skilifte sollen allerdings geschlossen bleiben. Premierminister Castex kündigte an, für Franzosen, die vom Skiurlaub im Ausland zurückkehrten, eine siebentägige Quarantäne zu verhängen. Zudem plane man, die Grenzkontrollen zu verschärfen.

