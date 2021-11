Thüringens Ministerpräsident Ramelow kann sich nach eigener Aussage nicht erklären, warum die Corona-Inzidenz in seinem Bundesland mehr als doppelt so hoch ist wie im Bundesdurchschnitt.

Bei dem diffusen Ausbruchsgeschehen sei das nicht monokausal zu erklären, sagte Ramelow im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es wiederhole sich die Entwicklung des vergangenen Jahres, als Thüringen vom Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz im Verlauf des Herbstes zu dem mit der höchsten geworden sei. Dass die Impfquote in Thüringen nur bei knapp über 60 Prozent liegt, führt Ramelow auf eine Art - wie er sagte - "emotionale Widerstandssituation" in Teilen der Bevölkerung zurück. Der Linken-Politiker verwies darauf, dass es in Ostdeutschland eigentlich immer eine hohe Impfbereitschaft gegeben habe, etwa bei den Masern. Dies sei bei der Coronapandemie anders. Man wolle sich - Zitat - von denen aus dem Westen nichts sagen lassen.



Ramelow sprach sich angesichts der steigende Zahlen dafür aus, wieder vermehrt zu testen. Dies setze aber voraus, dass es Testmöglichkeiten für Menschen gebe, die sich das finanziell nicht leisten könnten. Das Ende der Finanzierung der Testzentren bezeichnete der Ministerpräsident als Fehler.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.